Sztab WOŚP w Ptaszkowie gra na całego! Jak co roku dzieją się tu cuda! Ania Borowiak

To jedyna taka niedziela w całym roku w Ptaszkowie. Tak gorąca atmosfera oznacza jedno - trwa kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ptaszkowski sztab co roku pobija kolejne rekordy. Huczne orkiestrowe granie to tutejsza tradycja. Czy w tym roku również padnie rekord? Trzymamy kciuki i wierzymy, że się uda!