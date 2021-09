Sztafeta Trzech Serc. W Rakoniewicach promowali piękną ideę transplantologii

- Pomysłodawcą sztafety jest wyjątkowy mieszkaniec Rakoniewic, Roman Błażejczak. To człowiek, który jest po dwóch przeszczepach serca, a swoim doświadczeniem dzieli się z innymi. Dzięki niemu przyjechali tu dziś wyjątkowi lekarze, wolontariusze, pacjenci i ich rodziny oraz wiele innych osób, którym zależy na szerzeniu wiedzy o możliwości oddawania organów i ratowania życia innych ludzi - mówi dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury, Gizela Ziółkowska.

Wróćmy do pomysłodawcy niedzielnego wydarzenia. Roman Błażejczak to pierwszy w Polsce pacjent, który przeszedł udaną retransplantację serca. Pierwszego przeszczepu, który miał miejsce w 1992 roku, dokonał profesor Marian Zembala. W roku 2017 Roman Błażejczak ponownie trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tam otrzymał kolejną szansę, a serce przeszczepił doktor Michał Zembala.