Szykujcie łyżwy! W niedzielę darmowy wstęp na lodowisko i niespodzianki!

Gry i zabawy na lodowisku już w niedzielę!

Dla wszystkich amatorów jazdy na łyżwach już w najbliższą niedzielę, 19 lutego, na grodziskim lodowisku odbędą się gry i zabawy. Chętni będą mogli skorzystać z obiektu bezpłatnie w godzinach od 13 do 16. Organizatorzy zapowiadają, że w tym dniu na odwiedzających lodowisko będą czekać również niespodzianki!

Grodziskie lodowisko w sezonie 2022/2023

Przypomnijmy, że w tym sezonie niezmienne pozostaną godziny otwarcia obiektu i cennik. To oznacza, że lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 21:00 (ostatnie wejście o godz. 20:00). W tygodniu godziny poranne zarezerwowane są dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych.

W soboty i niedziele z lodowiska można korzystać w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz od godziny 15:00 do 21:00 (ostatnie wejście o godz. 20:00). Jedna sesja będzie trwać 45 minut.

Cennik biletów: