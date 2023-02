Tak mieszkańcy Wioski żegnają karnawał. Bery i tradycja murzenia mają ponad 120 lat! Ania Borowiak

Bery w Wiosce to zwyczaj tak stary, że nikt już nie pamięta, kiedy się narodził, ale uczestnicy barwnego korowodu z dumną przyznają, że to już ponad 120-letnia tradycja. Po raz kolejny wyruszyli odwiedzać mieszkańców w poniedziałek, 20 lutego. Do późnych godzin popołudniowych będzie ich można spotkać we wsi obok Rakoniewic.