Takiego korowodu inne wsie mogą pozazdrościć! Siwki opanowały Granowo!

Tradycja wielkanocnego pochodu wróciła po wielu latach przerwy do Granowa.

- Pamiętam, gdy sami chodziliśmy po Granowie. To było 40, może 50 lat temu. Było nieco inaczej niż dziś, bo najpierw chodziły starsze siwki, a tydzień później młodsze siwki, czyli dzieci. Niestety z czasem nie było już chętnych do kontynuowania tej tradycji, więc korowody zamarły. Cieszę się niezmiernie, że dziś możemy do tego powrócić