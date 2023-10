Taksówka dla seniora. Darmowe przejazdy dla osób starszych w gminie Nowy Tomyśl

Z darmowych przejazdów taksówką mogą korzystać seniorzy, którzy zameldowani są na terenie gminy Nowy Tomyśl i ukończyli 75 lat. Projekt realizowany jest z myślą szczególnie o tych osobach, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się, są samotne, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki). Usługa nie obejmuje transportu osób leżących.

Koszty przejazdu pokrywane będą z budżetu gminy. Seniorzy mogą pojechać do urzędów, placówek służby zdrowia lub innych instytucji. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, jak czytamy w regulaminie programu, mogą to być inne miejsca, które zostaną zaakceptowane przez sekretarza gminy Nowy Tomyśl lub osobę przez niego wskazaną.

Przewozy odbywają się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7 do 20. Każdy uprawniony do skorzystania z programu senior ma prawo do dwóch bezpłatnych przejazdów w miesiącu. Jako jeden przejazd uznawana jest podróż z punktu A do punktu B - powrót uznawany jest jako kolejny przejazd.