Te pary przeżyły ze sobą pół wieku! Złoci Jubilaci z gminy Grodzisk Wielkopolski nagrodzeni prezydenckimi medalami

Pary z gminy Grodzisk odebrały medale i gratulacje za długoletnie pożycie małżeńskie

Jubilaci są wzorem do naśladowania dla innych. Taki staż małżeński to wyraz miłości na dobre i złe. Życzymy wszystkiego co najlepsze - wzajemnego dzielenia się miłością, odpowiedzialnością za bliskich, wspierania się w trudnych chwilach. Życzymy kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu, szczęściu i radości.