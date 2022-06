To był grodziski sposób na upalne dni. Dziś zostały już tylko wspomnienia

Prawdopodobnie na początku 1974 roku przy ulicy Zbąszyńskiej rozpoczęto budowę kompleksu otwartych basenów kąpielowych. Ich utworzenie było marzeniem wielu mieszkańców Grodziska. Powołano Społeczny Komitet Budowy, na którego czele stanął stomatolog Maciej Steciński. Środki finansowe na budowę pochodziły między innymi z dobrowolnych odpisów od płac pracowników zatrudnionych na terenie Grodziska. Wiele robót wykonano w czynie społecznym. Projektantem kompleksu był Bolesław Piesiak. Prace trwały kilka lat i ostatecznie zakończyły się około roku 1980.

Do 2019 roku obiekt cieszył się niezmienną popularnością, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Decyzja o zamknięciu basenów przy ulicy Zbąszyńskiej do dziś szeroko komentowana jest przez mieszkańców. Z jednej strony pojawiają się głosy niezadowolenia, bowiem to tu w upalne dni wielu szukało ochłody. Z drugiej jednak nie ma się czemu dziwić, bowiem korzystanie z obiektu, jak wyjaśniał burmistrz, mogłoby nieść zagrożenie dla zdrowia. I trudno nie przyznać mu racji, bowiem już na pierwszy rzut oka widać, że lata świetności obiekt ma już dawno za sobą. Coroczne odmalowywanie niecek basenowych okazało się niewystarczające. Ostatecznie w 2019 roku obiekt został zamknięty dla spragnionych kąpieli.