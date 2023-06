To było prawdziwe święto sportu! XV Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2023 za nami!

XV Grodziski Półmaraton "Słowaka" 2023 za nami! To było prawdziwe święto sportu!

Grodziski Półmaraton to impreza organizowana w Grodzisku od 2007 roku. Jej pomysłodawcą jest wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Marek Małecki. Zaproponował on aby z w 80. rocznicę nadania szkole imienia, zorganizować w mieście bieg uliczny i nazwać go Grodziskim Półmaratonem "Słowaka".

Od tego czasu Półmaraton Słowaka cieszy się niezmiennie uznaniem środowiska biegaczy. Bieg był wielokrotnie doceniany i nagradzany, a każdy, kto choć raz wystartował w "Słowaku", chętnie wraca do Grodziska Wielkopolskiego.

XV Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka" był fantastyczną okazją do tego, by sprawdzić swoje umiejętności, kondycję i wytrwałość. Jak zawsze na biegaczy w Grodzisku Wielkopolskim czekała niezapomniana atmosfera, wspaniała organizacja, cudowni wolontariusze i niezawodni kibice!