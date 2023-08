To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w bezpłatnym badaniu profilaktycznym dla mężczyzn

Badanie USG aorty brzusznej odbędzie się 5 września 2023 roku w grodziskim szpitalu.

- Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej (...) Program kończymy we wrześniu, jest to ostatnia szansa, by się bezpłatnie przebadać pod kątem tętniaka