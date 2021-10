TOP 20 najpopularniejszych nazwisk w Grodzisku RED

Nazwiska w Polsce często są bardzo powtarzalne. Osób o najpopularniejszym nazwisku w kraju mamy ponad 200 tysięcy. Jeszcze do niedawna najwięcej osób nosiło nazwisko Kowalski. W ostatnich latach to się jednak zmieniło. Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska w Grodzisku występują najczęściej? Kowalski, Wiśniewski, a może jednak Nowak? My już wiemy! Poznajcie TOP 20 najpopularniejszych nazwisk w Grodzisku!