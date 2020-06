Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej planuje wystawę dotyczącą grodziskich pielgrzymek

Grodziskie pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej to wieloletnia tradycja. Już od blisko 170 lat mieszkańcy Grodziska pielgrzymują do tego miejsca na tradycyjny odpust. Słynący wieloma cudami i łaskami obraz Matki Boskiej jest miejscem kultu dla wiernych z całej Polski. Od dziesiątek lat pielgrzymka cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży szkolnej, która pod koniec wakacji pielgrzymowała do Górki Duchownej w intencji rozpoczynającego się kolejnego roku szkolnego.

- To cudowne miejsce zawsze cieszyło się powodzeniem mieszkańców Grodziska. Brak dogodnych połączeń kolejowych i autobusowych sprawiał , że w okresie minionego systemu pielgrzymowano najczęściej pieszo. Niektóre z nich potrafiły liczyć do 500 osób.W naszych zbiorach zachowało się sporo zdjęć z minionych pielgrzymek, a wiele z nich pochodzi z roku 1965- wspomina Jacek Gawron.

Fotografii potrzeba jednak więcej, dlatego członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej zwracają się z prośbą o udostępnienie pamiątek i informacji dotyczących tradycji grodziskich pielgrzymek do sanktuarium w Górce Duchownej i Wieleniu Zaobrzańskim.