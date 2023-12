Trasy na rower do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Grodziska Wielkopolskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Grodziska Wielkopolskiego warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe z Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 34%. W niedzielę 17 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim ma być 5°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Miejska Górka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 122 m

Suma zjazdów: 141 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Patrząc na mapę niejeden zapyta: Po co tam jechać ? Płasko, bezleśnie, monotonnie, nudno. Istotnie rejon Miejskiej Górki z racji nieco urodzajniejszych ziem pozbawiony jest lasów, nie ma też żadnych zjazdów ni podjazdów, nie ma też wytyczonych szlaków. Są za to wyboiste polne drogi i wąskie, lokalne asfalty (ok 40 %). Gmina ta kryje jednak wiele skarbów krajoznawczych. Należą do nich te typowe jak kościoły (w tym trzy drewniane), klasztor w Goruszkach, dworki i pałace (z pałacem w Dłoni na czele), architektura folwarczna jak i takie, które budzą zdziwienie. Właśnie w Konarach znajduje się jeden z dwóch krzyży pokutnych znanych z terenu Wielkopolski, tak typowych dla krajobrazu Dolnego Śląska. W Dłoni obok ruin zabytkowego browaru z XVIII w znajdziemy nad stawem uroczy pawilon chiński. W Nieparcie zobaczyć można ruiny zamku na wyspie oraz stadninę koni a w samej Miejskiej Górce drewniany wiatrak, wiekową cukrownię i profesjonalne boisko baseballowe miejscowej drużyny. Wierzę, że to wystarczające atrakcje aby zaplanować rowerowy wypad do gminy Miejska Górka.

Korzystałem z mapy Gmina Miejska Górka (1: 30 000), którą upolować można w Urzędzie Gminy.

🚲 Trasa rowerowa: PIASTOWSKI TRAKT ROWEROWY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 395 m Robert.luxa poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla - Luboń, WPN, NSR, Wzgórze Papieskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 403 m

Suma zjazdów: 406 m Cicho-ciszej poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Początkowo trasa biegnie wśród zabudowy domków jednorodzinnych. Po kilku kilometrach docieramy na mniej zabudowane obszary, gdzie przeważają pola i nowo budowane posesje. Po przebiciu się przez tory kolejowe docieramy do obrzeży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po kilku kilometrach wjeżdżamy na Nadwarciański Szlak Rowerowy. Ciesząc się ciekawymi widokami jedziemy lasem, wzdłuż Jeziora Kocie Doły i Warty. Docieramy do Plaży miejskiej i wracamy do cywilizacji. Po kolejnych kilku kilometrach docieramy do wjazdu na autostradę i jadąc wzdłuż niej docieramy do Wzgórza Papieskiego, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - pomnik wilka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 477 m

Suma zjazdów: 476 m Pyzatek poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego

W lasach swoje miejsce ma intrygujący pomnik wilka. Nie jest łatwo go odnaleźć. W czerwcu 1852 r. Johan Unger z Lusowa zastrzelił ostatniego wilka żyjącego w lasach międzyrzeckich. W miejscu śmierci zwierzęcia zbudowano pomnik w kształcie piramidy z tablicą, głoszącą: - Tu zakończył Kompan życie, który owiec zżera płód/Johan Unger należycie, Zaspokoił jego głód.

🚲 Trasa rowerowa: Jeziora, ostępy i grzyby Puszczy Noteckiej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 68,71 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 332 m

Suma zjazdów: 320 m Plantmar poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

Na ocenę trudności wpływ miał przede wszystkim odcinek wzdłuż Jeziora Mnich znakowany czarnym szlakiem pieszym. Prowadzi leśnym bezdrożem wzdłuż szuwarów. Powalone drzewa, podtopiska i strome zbocza stanowią dużą przeszkodę nawet dla piechura. Za to możemy zapoznać się z dwoma rezerwatami przyrody: 'Mszar nad Jeziorem Mnich' i 'Cegliniec'. Główne trakty przecinające puszczę (Drezdeński i Wieleński) to komfortowe, utwardzone drogi żwirowe. Planując należy zwrócić uwagę, że dostrzegalnia ppoż z tarasem widokowym czynna jest zapewne tylko w czasie zagrożenia tj. w porze suchej. Polecam wizytę w Parku Grzybów w Piłce. Znakomity pomysł i atrakcja nie tylko dla najmłodszych. Okolica obfituje w grzyby. Gęsto rozmieszczone punkty biwakowe. Drogi asfaltowe o małym ruchu. Korzystałem z map: Miasto i gmina Sieraków (Topmapa, 1:60 000) oraz Miasto i gmina Wieleń (Topmapa, 1: 60 000).

