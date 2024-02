Trasy na rower do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Grodziska Wielkopolskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Grodziska Wielkopolskiego proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w Grodzisku Wielkopolskim ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 62%. W niedzielę 25 lutego w Grodzisku Wielkopolskim ma być 11°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Gorzów Wielkopolski: po okolicznych lasach i jeziorach Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 168 m

Suma zjazdów: 179 m Rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego trasę poleca Jury21 Dość długa trasa z Gorzowa Wielkopolskiego wokół okolicznych jezior i lasów. Niektóre odcinki wiodą przez brukowane drogi leśne, lecz w większości jedziemy po zwykłych drogach gruntowych. W kilku miejscach przecinamy drogi asfaltowe gdzie należy zachować ostrożność.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Grzybno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,33 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 996 m Trasę rowerową mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego poleca Kys30 Jezioro Grzybno jest największym (41 ha) i drugim najgłębszym (11,9 m) zbiornikiem zlokalizowanym w północnej części postglacjalnej Rynny Gronowsko – Rzepińsko – Torzymskiej, w okolicach Ośna Lubuskiego.

Ten fragment rynny leży w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Ośniańskich Jezior” którego celem jest ochrona cennych elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego tego obszaru, a tym samym zachowanie walorów przyrodniczych do celów edukacyjnych, ekologicznych a także turystycznych.. Zlewnia bezpośrednia jeziora pokryta jest w prawie 40% przez lasy (zwłaszcza w częściach bezpośredniego sąsiedztwa zlewni z jeziorem, w całości pokrytych lasem). Fakt, iż jest ono dobrze izolowane od niekorzystnych czynników zewnętrznych wpływa korzystnie na jakość wód jeziornych. Jest to jezioro o charakterze mezo-eutroficznym, charakteryzujące się dobrymi warunkami siedliskowymi, czego obrazem jest znaczna widzialność wody, przekraczająca najczęściej 4 m.

Wędrując wzdłuż jeziora można obserwować znaczne deniwelacje terenu, które występują w tym fragmencie rynny (nawet do kilkudziesięciu metrów). Znaczne nachylenie stoków misy jeziornej ogranicza tu występowanie wielu zbiorowisk – zwłaszcza szuwarowych (helkofitów) oraz o liściach pływających (nymfeidów). Występują tu jednak bardzo obficie zwarte łąki ramienicowe, co podkreśla dobrą kondycję wód tego zbiornika. Wszystko to sprawia, iż jezioro Grzybno jest bardzo dobrym i interesującym miejscem do nurkowania, zwłaszcza dla początkujących. Optymalną strefą dla rekreacyjnych nurków jest tutaj przedział głębokości od 3 do 6 m, w którym wykształca się bujna i mozaikowo wykształcona roślinność zanurzona. Poza wspomnianymi już łąkami ramienicowymi, występują tu skupiska wywłócznika kłosowego oraz rdestnic, w których schronienie znajdują także liczne ryby. Przy zwalonych drzewach oraz konarach, których jest dość sporo, podziwiać można dorodne okonie oraz szczupaki; z kolei przy szuwarach natknąć można się na dorodne liny oraz pięknie ubarwione wzdręgi.

Poza walorami przyrodniczymi jezioro ma bardzo interesującą historię. Ciekawostką jest fakt, iż przed II Wojną Światową stacjonowały tu obozy Hitlerjugend a pod koniec wojny organizowano tu także szkolenia dla młodych żołnierzy. Do tej pory natknąć się tu można na liczne ślady po tym okresie, w postaci okopów oraz pozostałości budynków. Obecnie, w miejscu tuż przy byłej kwaterze Hitlerjugend, już od lat 60-tych XX w. rokrocznie odbywają się obozy harcerskie Korczakowców, którzy na stałe wpisali się w krajobraz tego jeziora. Warto także wspomnieć, że na terenie obozowiska Korczakowców tuż nad j. Grzybno powstał pierwszy na świecie pomnik Janusza Korczaka. To także dzięki ich działalności od lat korzystać można z czystej plaży oraz kilku pomostów. Jest to także najlepsze miejsce dojścia do jeziora (drogą polną od strony Świniar), znajduje się tu bowiem piaszczysta plaża ułatwiająca swobodne dojście i wodowanie z brzegu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Santok Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 458 m

Suma zjazdów: 445 m Deiv poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp. przez Wawrów (Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1319 roku.), Janczewo, Gralewo (Wieś znana z kilku wczesnośredniowiecznych znalezisk, min. znaleziono tu skarb z 985 r., a drugi z 1060-1070 ozdoby miejscowego i skandynawskiego pochodzenia — plecione naszyjniki i tarczowate wisiorki). Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku., Czechów (We wczesnym średniowieczu Czechów był gródkiem w systemie obronnym linii Noteci i Warty, a nazwa wsi wywodzi się podobno od osadzonych tu Czechów, tworzących załogę grodu, sprowadzonych przez Mieszka I. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1238 r.). Koniec w Gorzowie Wlkp.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Grodzisku Wielkopolskim

🚲 Trasa rowerowa: Ośno Lubuskie- Rzepin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 617 m Trasę dla rowerzystów z Grodziska Wielkopolskiego poleca Kys30

Dziś na tapecie takie tematy: Lubuskie Carcassone, Greibensee, Droga św. Jakuba, Bobrowy szlak, Wola Wielkiego Króla :)

Piękne tereny i ciekawa historia ???? Ośno - lubuskie Carcassonne

Okolone zachowanymi niemal w całości średniowiecznymi murami miejskimi Ośno Lubuskie, zasługuje na tę nazwę jak rzadko które z miasteczek. Mało tego, w żadnym innym (przynajmniej na Ziemi Lubuskiej), nie ma tak zabytkowych kocich łbów i to aż w takiej aż ilości. Doświadczają tego szczególnie kierowcy, zmuszeni do wyraźnego zmniejszenia prędkości na autentycznym, szesnastowiecznym bruku. Ja zapraszam do spokojnego spaceru po mieście. Najlepiej zacząć od wizyty w ratuszu, gdzie na parterze ulokowano niewielkie muzeum. Dowiemy się tam, dlaczego przed wojną Ośno nazywano „miastem majowych kwiatów” i jak to było z wynalezieniem baleronu. Może zastanowi nas, a może zadziwi informacja, że w XVI w. było tu prawie 900 warzelni piwa! (teraz nie ma żadnego browaru).

Żelaznym punktem odwiedzin w Ośnie jest monumentalna XIII-wieczna świątynia, stojąca w centrum miejscowości. Jeżeli nie uda się nam wejść do wnętrza, warto zajrzeć tam chociaż przez kratę. Nie tylko ołtarz jest przepiękny. Później koniecznie trzeba przejść się pełnymi uroku krętymi uliczkami i ścieżką wytyczoną wzdłuż miejskich murów. W zachowanej baszcie, nomen omen - Złodziejskiej, było kiedyś więzienie, a przy jednej z rozebranych bram miejskich zachowała się część ciekawego budynku bramnego. Kiedy dotrzemy do późnośredniowiecznej kaplicy św. Gertrudy, warto podejść kawałek dalej drogą w stronę Gronowa. Stoi tam granitowa wieża widokowa z 1937 r., mylnie przez niektórych nazywana wieżą Bismarcka. Można się na nią wspiąć, można też zrobić sobie popas u jej stóp. Na polanie są ławeczki i miejsce na ognisko. W Ośnie najlepiej jednak zostać na dłużej. Baza noclegowa powinna zadowolić każdego - od ośrodka odnowy biologicznej „Afrodyta” po schronisko młodzieżowe PTSM przy zabytkowym Zespole Szkół Ekonomicznych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew-Miedzyrzecz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,49 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzy się nam zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcje wodne, które wykorzystywały liczne na tym obszarze przeszkody wodne. Dla zapewnienia wojskom możliwości manewru , a więc łatwego likwidowania przeprawy oraz przywracania komunikacji, budowano mosty zwodzone.

Na dzisiejszej trasie mijaliśmy trzy mosty forteczne wchodzące w skład MRU. Most na rzece Jeziorana i w Starym Dworku to mosty obrotowe, natomiast most w Bledzewie to most przechylno - przesuwny.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Grodzisku Wielkopolskim. Gdzie naprawić rower?

