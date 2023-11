Trasy rowerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Grodziska Wielkopolskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Grodziska Wielkopolskiego przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Grodzisku Wielkopolskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 42%. W niedzielę 26 listopada w Grodzisku Wielkopolskim ma być 0°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wałami nad Wartą, przez Bogdaniec i okoliczne lasy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 137 m

Suma podjazdów: 2 370 m

Suma zjazdów: 2 368 m Jury21 poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Trasa początkowo łatwa, niewymagająca zbyt dużego wysiłku na odcinku od wałów nadwarciańskich do Bogdańca. Teren zmienia się diametralnie po wjeździe do lasów za Bogdańcem. Spora ilość ciężkich podjazdów, ale również dynamicznych zjazdów.

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Biedrusko-Poznań Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 216 m

Suma podjazdów: 3 268 m

Suma zjazdów: 3 298 m Rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego trasę poleca Pba0284

Trasa w zdecydowanej większości przebiega drogami polnymi, jednak luźne piachy zdarzały się sporadycznie. Teren poligonu to droga asfaltowa. Miasto to oczywiście drogi utwardzone - ulice, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. Początek to Wartostrada, następnie biegnie nad Wartą - niestety, ze względu na aktualny wysoki stan wód rzeki (17 maj) nie wszystkie odcinki okazały się przejezdne). Dalej Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym aż pod Biedrusko. W Biedrusku przerwa na kawę i pyszny koktajl w restauracji "Motylarnia" - tego dnia było dużo rowerzystów, mają nawet parking dla rowerów ;)

Kolejny odcinek biegnie przez teren poligonu CSWL Poznań (przejazd przez poligon możliwy tylko we weekendy i to pod warunkiem, że nie odbywają się "strzelania" - warto wcześniej sprawdzić). Największa atrakcja tego odcinka to ruiny kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Kościół pochodzi z 1531r. Znajdował się na terenie nieistniejącej już wsi Chojnica (w 1945r. wieś została włączona w teren poligonu). Kilka km dalej - tereny kolejnej nieistniejącej już wsi - Łagiewniki i Pomnik Ofiar Faszyzmu (z 1968r., ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi i okolicy).

Po wyjeździe z terenu poligonu, obrzeżami Złotnik i Suchego Lasu dojeżdżamy do "Rezerwatu Meteoryt Morasko". Dalej ulicami miasta wracamy na Zawady.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Stu Jezior Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,05 km

Czas trwania wyprawy: 6940 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 635 m

Suma zjazdów: 602 m Rattusnorvegicus poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

SZLAK STU JEZIOR Dystans: ok. 110 km

Trudność: przeważnie szosy o małym natężeniu ruchu; kilka piaszczystych odcinków

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czarny)

Początek szlaku: Poznański Węzeł Rowerowy, skrzyżowanie ul. Baraniaka i Jana Pawła II.

Koniec szlaku: Międzychód Szlak Stu Jezior to jeden z pierwszych szlaków rowerowych w Wielkopolsce (powstał w 1999 r.). Bezsprzecznie jest to jedna z najpiękniejszych widokowo tras. Wiedzie w kierunku Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, jednego z ulubionych wśród mieszkańców Poznania regionów letniskowych. Trasa połączona jest z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-1 (Calais - Sankt Petersburg).

Co warto zobaczyć: KIEKRZ - do niedawna wieś, obecnie dzielnica letniskowa Poznania. Późnobarokowy kościół św. Michała z II poł. XVIII w. Nad pobliskim jez. Kierskim liczne przystanie żeglarskie, ośrodki wczasowe i kąpielisko. SOBOTA - późnogotycki kościół Narodzenia NMP z pocz. XVI w. z barokową fasadą z końca XVIII w. PAMIĄTKOWO - duży zakład ogrodniczy z sadami jabłoniowymi. Na wschodnim brzegu rynnowego jez. Pamiątkowskiego - kąpielisko oraz pole biwakowe. BABORÓWKO - pałac eklektyczny z końca XIX w., dziś pensjonat jeździecki. SZAMOTUŁY - Dawny zamek Nałęczów Szamotulskich z 2 poł. XV w., przebudowany w pocz. XVI w przez Górków. Gotycki kształt odzyskał w latach 1976-89. Muzeum z wyposażeniem wnętrz zamkowych z XVI - XVIII w., bogata kolekcja ikon. W jednej z oficyn zamkowych z końca XVIII w. - muzeum ze zbiorami etnograficznymi.

Tzw. Baszta Halszki z XVI w. nazwana imieniem córki wojewody poznańskiego Łukasza Górki - Halszki z Ostroga, więzionej tu przez okrutnego ojca. W pobliskim spichrzu z XIX w. - wystawa archeologiczna z przedmiotami, pochodzącymi z terenów budowy gazociągu jamalskiego.

OSTRORÓG - miejsce pochodzenia Jana Ostroroga (ok. 1436 - 1501), wojewody poznańskiego, publicysty politycznego, autora dzieła "O urządzeniu Rzeczypospolitej". Późnogotycki kościół NMP Wniebowziętej z 1 poł. XV w., obecnie barokowy (przebudowa - 2 poł. XVIII w.). ZAJĄCZKOWO - na półwyspie nad jez. Zajączkowskim - późnobarokowy dwór z końca XVIII w., najprawdopodobniej zbudowany w miejscu dawnego grodu obronnego. Rozbudowany na pocz. XX w., w latach 80-tych XX w. przekształcony w ośrodek wypoczynkowy poznańskiego kuratorium oświaty. ŁŃŻECZKI - zabudowania folwarczne z 2 poł. XIX w oraz dwór z pocz. XX w. Na polodowcowym wzniesieniu przy drodze do Pniew - punkt widokowy, powstały w 1994 r. CHRZYPSKO WIELKIE - późnogotycki kościół św. Wojciecha z pocz. XVII w. z drewnianym stropem i wystrojem wnętrza z przełomu XVII/XVIII w. Taka sama nazwę, jak wieś, nosi także pobliskie jezioro.

SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY - utworzony w 1991 roku w celu ochrony krajobrazu polodowcowego wschodniej części pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego. Liczne moreny, wydmy, jeziora, rzeczne doliny i ciekawe przyrodniczo lasy. Na północ od Warty przeważają wydmy Puszczy Noteckiej porośnięte lasem sosnowym, na południe - mocno zróżnicowany teren, pocięty głębokimi rynnami jeziornymi, pokryty lasami bukowymi i mieszanymi. Ciekawe rezerwaty przyrody. SIERAKÓW WIELKOPOLSKI - opis - patrz: foto CHALIN - opis - patrz: foto KAMIONNA - gotycki kościół Narodzenia NMP z końca XV w., jednonawowy, z dzwonnica w formie wieży. Od strony wschodniej - ciekawy, trójkondygnacyjny, bogato dekorowany szczyt. MIŃDZYCHÓD - opis - patrz: foto

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Grodziska Wielkopolskiego

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Gniezno-Biskupin-Inowrocław w 1050 rocznicę chrztu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 167,44 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 901 m

Suma zjazdów: 927 m Maciejkicior87 poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

Trasa przejechana podczas obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski.

Od Poznania do Gniezna prowadzi szlakiem piastowskim, który w 80% składa się z dróg gruntowych. Są to ścieżki rowerowe, bądź lokalne drogi i dojazdy do pól uprawnych. Jakość ich jest kiepska, pełno w nich dziur, ale nie są piaszczyste. Od Gniezna w stronę Rzymu, Wenecji, Biskupina, aż do Inowrocławia, droga jest asfaltowa, dobrej jakości i o niskim a nawet znikomym natężeniu ruchu. Jeśli ktoś preferuje noclegi w namiocie, na dziko, musi liczyć się z tym, że na trasie mało jest dogodnych miejsc na rozbicie obozu. Pola po sam horyzont.

🚲 Trasa rowerowa: Santoczno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 738 m Deiv poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

Trasa prowadzi obok malowniczej rzeczki Srebrnej, lasami i jeziorkami. Dojeżdżając do Santoczna, mamy parking rowerowy z wiatą i tablicami edukacyjnymi, miejsce na ognisko. Jedziemy do centrum Santoczna, wart uwagi jest kościół szachulcowy z XVIII wieku, który przebudowano z dawnej huty. W dobudowanej w 1819 roku wieży znajdują się dwa dzwony z berlińskiej pracowni ludwisarskiej. Można tu też zobaczyć XIX-wieczny dom pastora, ruiny dawnego młyna wodnego i kuźnicy żelaza, w której w XVIII wieku wykonywano drut, gwoździe i kartacze, a w 1785 roku wykonano niektóre elementy pierwszej niemieckiej maszyny parowej.

