Trasy rowerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 05 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Gryżyńskim PK

Stopień trudności: 2

Dystans: 40,38 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 327 m

Suma zjazdów: 1 300 m

Trasę rowerową mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego poleca Prokul

Jeśli chcesz podziwiać jesienne barwy z siodełka podczas wędrówki po niemodnym i prawie nieodkrytym zakątku kraju, odwiedź Gryżyński Park Krajobrazowy. Położony jest on nad ogromnym podziemnym zbiornikiem wody, który powstał przed milionami lat.