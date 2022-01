Trasy rowerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 05 lutego w Grodzisku Wielkopolskim ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 06 lutego w Grodzisku Wielkopolskim ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 167,44 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 901 m

Suma zjazdów: 927 m

Maciejkicior87 poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego

Trasa przejechana podczas obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski.

Od Poznania do Gniezna prowadzi szlakiem piastowskim, który w 80% składa się z dróg gruntowych. Są to ścieżki rowerowe, bądź lokalne drogi i dojazdy do pól uprawnych. Jakość ich jest kiepska, pełno w nich dziur, ale nie są piaszczyste. Od Gniezna w stronę Rzymu, Wenecji, Biskupina, aż do Inowrocławia, droga jest asfaltowa, dobrej jakości i o niskim a nawet znikomym natężeniu ruchu. Jeśli ktoś preferuje noclegi w namiocie, na dziko, musi liczyć się z tym, że na trasie mało jest dogodnych miejsc na rozbicie obozu. Pola po sam horyzont.

