Trasy rowerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Grzybno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,33 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 996 m

Rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego trasę poleca Kys30

Jezioro Grzybno jest największym (41 ha) i drugim najgłębszym (11,9 m) zbiornikiem zlokalizowanym w północnej części postglacjalnej Rynny Gronowsko – Rzepińsko – Torzymskiej, w okolicach Ośna Lubuskiego.

Ten fragment rynny leży w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Ośniańskich Jezior” którego celem jest ochrona cennych elementów krajobrazu naturalnego i kulturowego tego obszaru, a tym samym zachowanie walorów przyrodniczych do celów edukacyjnych, ekologicznych a także turystycznych..