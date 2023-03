Trener Nolka: Wierzę w swój zespół. Chcemy być skuteczni i zawsze zdobywać trzy punkty Ania Borowiak

Już w najbliższą sobotę Nasza Dyskobolia rozegra pierwsze spotkanie rundy wiosennej. O tym, jak przygotowani do wznowienia rozgrywek są biało-zieloni, co będzie najmocniejszą stroną drużyny i jakie są szanse na awans do IV ligi rozmawiamy z trenerem Radosławem Nolką.