Trudna sytuacja finansowa szpitala. Będzie kontrola. Co z chirurgią?

Zgodnie z informacją z raportu finansowego w drugim kwartale szpital zanotował stratę w wysokości nieco ponad 620 tysięcy złotych (a od początku roku 1,8 mln). Podczas najbliższej sesji Rada Powiatu pochyli się nad uchwałą ws. wdrożenia działań naprawczych, "których celem będzie zahamowanie niekorzystnych trendów wskazanych we wskaźnikach ekonomicznych".

Z przedłożonego raportu, jak czytamy w projekcie uchwały wynika, że sytuacja SP ZOZ jest zła, a prognoza na lata 2022 - 2024 nie przewidują poprawy. I dlatego wdrożony ma zostać plan naprawczy. Jego założenia poznamy w najbliższym czasie, gdy przeprowadzona zostanie kontrola wewnętrzna w szpitalu i analiza sprawozdania finansowego lecznicy przez biegłego rewidenta.

- Zarząd powiatu na bieżąco monitoruje sytuację finansową szpitala i zobowiązał dyrekcję SP ZOZ do przedstawienia kolejnego planu naprawczego. Na ostatnim posiedzeniu zarząd powiatu zatwierdził wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego szpitala. Zarząd powiatu również powołał komisję do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w SP ZOZ