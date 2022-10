Trwa Piknik Lotniczy na lotnisku w Kąkolewie [Zdjęcia część 1] Karolina Majchrzak

W Kąkolewie od godziny 12 do 17 czeka na was moc atrakcji! Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Nocy Naukowców. Można między innymi zobaczyć pokazy akrobacyjne oraz wziąć udział w konkursach. Czekają nas was liczne nagrody, w tym między innymi lot samolotem. Jeszcze zdążycie dołączyć!