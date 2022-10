Trwa rozbudowa szpitala. Powstaje nowy oddział, apteka i laboratorium

Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny w grodziskim szpitalu ma udzielać całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia wymagają fachowej opieki.

Nowy oddział ma być miejscem przyjaznym pacjentom, funkcjonalnym, z pełnym wymaganym zapleczem rehabilitacji fizycznej i społecznej. Do dyspozycji mieszkańców przekazanych będzie 35 łóżek w pokojach z łazienkami, świetlica oraz salę rehabilitacyjna.

W nadbudowanej na ten cel części szpitala, jak informuje Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, trwają obecnie prace instalacyjne i wykończeniowe. Przypomnijmy, że powiat pozyskał na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln złotych, a całkowity koszt zadania to ok. 9,5 mln zł.

Wykonawcą prac jest firma OBUD z Grodziska Wielkopolskiego, która zajmuje się również drugą z prowadzonych inwestycji. Ta zakłada utworzenie nowej apteki szpitalnej i laboratorium. Projekt zakłada między innymi budowę nowoczesnej pobieralni krwi oraz poczekalni, której dziś w szpitalu brakuje. Po remoncie dostępność do świadczeń ma być większa, a warunki pracy personelu zdecydowanie lepsze.