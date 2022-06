Trwa wielka akcja Uśmiech Dziecka! Wybieramy dzieci na okładkę gazety. Oto kandydaci z powiatu grodziskiego Ania Borowiak

Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo wspaniałych nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii oraz główna nagroda - wycieczka do Paryża i do Disneylandu.