Trwa wyczekiwana przez mieszkańców modernizacja drogi. Uwaga na utrudnienia!

Najważniejsze dla wszystkich jest to, że powstanie kolejny odcinek bezpiecznego ciągu dla pieszych i rowerzystów. Od lat bowiem mieszkańcy walczyli o to, żeby przy drodze powiatowej wybudowany został chodnik. Na tę inwestycję powiat grodziski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zaplanowanych prac wynosi prawie 4,2 miliona złotych.

Na placu budowy działania rozpoczęły się w połowie stycznia. W tym roku zima jest wyjątkowo łagodna, dlatego prace modernizacyjne rozpoczynają się we wszystkich gminach zdecydowanie wcześniej. Siarczystych mrozów nie uświadczyliśmy, a to doskonała wiadomość dla drogowców, którzy realizują modernizacje ważnych odcinków. Przypomnijmy, że inwestycja prowadzona jest na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej. Przebudowany zostanie odcinek o długości prawie jednego kilometra. Termin zakończenia prac wyznaczono na czerwiec 2020 roku.

Na ten cel powiat grodziski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,6 miliona złotych. Do modernizacji tej trasy dołożyła się również gmina Grodzisk. Remont jest już w pełni. Na trasie kierowcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami. Obecnie trwa budowa chodnika, o który od lat zabiegali mieszkańcy tej części gminy. Z pewnością będzie bezpieczniej.