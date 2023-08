Trwają Dożynki Powiatowo-Gminne w Rostarzewie. Rolnicy i mieszkańcy dziękują za plony

Jednak najbardziej kolorowy punkt programu miał miejsce o godzinie 16:00, kiedy to mieszkańcy Rostarzewa oraz przybyli goście wzięli udział w barwnym korowodzie ulicami wsi. Korowód, który startował przy ulicy Gościeszyńskiej, był pełen tradycyjnych strojów, muzyki i tańca.

20 sierpnia 2023 roku w malowniczym Rostarzewie odbywają się Dożynki Powiatowo-Gminne, które przyciągają tłumy mieszkańców oraz gości z innych miejscowości. To okazja do wspólnego świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony.

Jednak to nie koniec atrakcji. O godzinie 18:00 młode talenty ze Szkoły w Rostarzewie zaprezentują swoje umiejętności na scenie, a o 18:30 organizatorzy przygotowali niespodzianki dla wszystkich uczestników.

Wieczór obfitować będzie w muzyczne emocje. O godzinie 19:30 na scenie pojawi się zespół Omajgat, a o 21:00 gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiego rocka - Małgorzata Ostrowska.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Rostarzewie to nie tylko święto plonów, ale przede wszystkim okazja do wspólnego spędzenia czasu, świętowania i dzielenia się radością z innymi. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach i życzymy niezapomnianych wrażeń!