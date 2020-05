Trzeci etap znoszenia ograniczeń. Częściowo otwarte szkoły, gastronomia, branża beauty

Kiedy otworzą salony fryzjerskie?

Kiedy będzie można iść do fryzjera? To pytanie pada coraz częściej. Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych poprzedzają konsultacje mające na celu ustalenie wytycznych gwarantujących fryzjerom bezpieczny powrót do pracy. Ministerstwo Rozwoju informuje, że prace nad wytyczny...