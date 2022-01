Trzy biegi o uznanej marce łączą siły. Startuje nowy cykl „Orły Biegowe”

Maraton Dębno, Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” i Bieg po Plaży w Jarosławcu – trzy wyjątkowe wydarzenia łączy od teraz jeden tytuł „Orły Biegowe”. Organizatorzy zaprezentowali już projekt trzech medali, którymi nagrodzeni zostaną uczestnicy wszystkich trzech biegów za ukończenie ich w jednym roku kalendarzowym, przez trzy kolejne lata.

Właśnie ruszają zapisy do wszystkich trzech wydarzeń biegowych. Na śmiałków czeka w kwietniu maraton (10.04.2022 Dębno), w czerwcu półmaraton (12.06.2022 Grodzisk Wielkopolski) i na początku lipca 15-cie kilometrów między innymi po piaskach nadbałtyckiej plaży (3.07.2022 Jarosławiec).

- Postanowiliśmy napędzić się wspólnie rozwojowo i zaproponować nowe wyzwanie, które do tej pory w Polsce nie miało precedensu. Jest ono na pewno poważne, ale jest wykonalne. Dlatego zapraszam biegaczy do udziału w trzech chyba najbardziej rozpoznawalnych biegach w swojej kategorii w drodze do tytułu Orła Biegowego – podsumował podpisanie porozumienia burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.