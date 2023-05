Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Grodzisk Wielkopolski, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie pobicia 15-letniego chłopaka, do którego doszło na jednej z ulic w Rakoniewicach. Ze względu na wiek sprawców, którzy są rówieśnikami ofiary, sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Sprawdź jakie miasta ulokowały się na pierwszych mało zaszczytnych miejscach w tytule o "Miasta o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Wielkopolsce"? Jak wygląda sytuacja smogowa w Wielkopolsce? Jakie czynności możemy podjąć, by zmniejszyć zanieczyszczenie oraz co grozi nam, wdychając szkodliwe substancje?

Święto Pieczarki to największa i najważniejsza impreza w Wielichowie, która co roku przyciąga tłumy. Ale to nie jedyna atrakcja, którą w tym roku szykuje dla mieszkańców Centrum Kultury. Co jeszcze będzie się działo?

W czwartek, 18 maja, na drodze krajowej numer 32 w Rakoniewicach zderzyły się dwa pojazdy. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a jej sprawczyni została ukarana mandatem.

Grodziscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki mitsubishi. Okazało się, że kierował pod wpływem alkoholu. Co więcej, wobec mężczyzny sąd orzekł wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.