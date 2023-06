Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Grodzisk Wielkopolski, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

To był naprawdę odlotowy Dzień Dziecka, a lotnisko w Kąkolewie przyciągnęło prawdziwe tłumy! To właśnie tam w sobotę, 3 czerwca, maluchy mogły skorzystać z przygotowanych z myślą o nich atrakcjach.

Co to było za spotkanie! Pełne wspomnień, radości i wzruszeń. Od momentu, gdy przystąpili do egzaminów maturalnych minęło 50 lat! Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, którzy egzamin dojrzałości zdawali w 1973 roku, spotkali się w piątek, 2 czerwca, by znów wrócić pamięcią do szkolnych lat.

W piątek, 2 czerwca, podopieczni fundacji Wspólna Przystań świętowali Dzień Dziecka.