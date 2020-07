Tygodniowy przegląd prasy (Grodzisk Wielkopolski, 12.07-18.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Mieszkańcom Grodziska marzy się kino, ale wszystkie dotychczasowe podejścia do realizacji takiego obiektu kończyły się fiaskiem. Czy tym razem sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał? Ogłoszony w czwartek, 16 lipca przetarg, to piąte podejście do tematu.

Łąki kwietne wyglądają pięknie i są łatwiejsze w utrzymaniu niż trawniki. Takie łąki to same korzyści. Nieskoszone trawniki obsiane polnymi kwiatami m.in. makami, chabrami, macierzanką i szałwią, podbijają miasta w całej Europie.

Trwa modernizacja budynku byłego dworca PKP w Grodzisku Wielkopolskim. W tym miejscu utworzone zostanie Centrum Ekonomii Społecznej. Inwestycja ma zakończyć się do października 2020 roku.

Nad grodziskim stadionem ciąży widmo zamknięcia obiektu. To nie tylko ogromna strata dla wszystkich mieszkańców, którzy utożsamiają się z tym miejscem, ale również wielki problem dla drużyn, które na co dzień to właśnie przy ulicy Chocieszyńskich mają swój dom.

Urzędnicy zapraszają do do chwili wytchnienia podczas letnich spacerów lub do spotkań w gronie znajomych.

Wystarczyło tylko kilka dni, żeby koszt w kształcie serca, który stanął przy ulicy 3 Maja, zapełnił się po brzegi.

Smakoszy pizzy nie brakuje. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie najlepszych miejsc w Grodzisku, gdzie jest ona serwowana. Materiał powstał na postawie opinii na stronie Google.