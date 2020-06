Tygodniowy przegląd prasy (Grodzisk Wielkopolski, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Czy wszystkie kąpieliska, z których korzystamy w okresie letnim nadają się do wypoczynku? Okazuje się, że nie do końca.

Jakub Ohly, 24-letni mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego, walczy o powrót do zdrowia. Po wypadku potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. W parku miejskim trwa akcja charytatywna, z której dochód zostanie przekazany na leczenie Kuby.

Nowotomyska Policja włączyła się w poszukiwania mieszkańca Przyprostyni - Marina Adamczaka.

Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Uczniowie grodziskiej "czwórki" oficjalnie rozpoczęli wakacje! Wszystko odbywało się oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zachowywano dystans społeczny i zadbano o środki bezpieczeństwa.