Tygodniowy przegląd prasy (Grodzisk Wielkopolski, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

13 czerwca 2020 roku przez Słocin przeszła procesja zorganizowana z okazji Bożego Ciała. Przemarsz ten, co roku był organizowany przez parafię św. Faustyny na terenie Osiedla Wojska Polskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Po raz pierwszy, obrzędy zostały przeniesione na teren Słocina by umożliwić udział w uroczystościach także tamtejszym parafianom. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Jakie kąpieliska są otwarte w Grodzisku Wielkopolskim 14.06.2020? Szukasz kąpieliska w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Kąpieliska w Polsce są otwarte od 1 czerwca do 30 września. Zastanawiasz się, czy na Twoim ulubionym kąpielisku w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczął się już sezon? Sprawdź, czy kąpieliska w w Grodzisku Wielkopolskim są już czynne. Sprawdź, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Grodzisku Wielkopolskim. Niezbędne informacje dotyczące kąpielisk w Grodzisku Wielkopolskim znajdziesz w naszym atykule. Kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie czasu wolnego nad wodą. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Grodzisku Wielkopolskim i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.

Babski Team z Trzcinicy to jeden z niewielu w Polsce kobiecych zespołów biorących udział we wyścigach wrakowych.

Dziewczyny jeżdżą w tym składzie już 2 lata i cały czas mają apetyt na więcej. Jak to się stało, że postanowiły pojawić się na torze? Zapytaliśmy je o to.