Tygodniowy przegląd prasy w Grodzisku Wielkopolskim, (30.04-6.05.2023)

Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka były podwójnym świętem. W 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim obchodzi jubileusz 130-lecia. W uroczystościach, które ze względu na niesprzyjającą pogodę przeniesiono ze Starego Rynku do siedziby druhów OSP Grodzisk, wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek z terenu gminy.

W sobotę, 6 maja, około godziny 9:30 na obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego doszło do poważnego wypadku drogowego. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Prawie 3,5 promila miała w organizmie kobieta, która kierowała pojazdem w miejscowości Wieleń. Podczas policyjnej kontroli okazało się, że problemy z prawem ma również jadący w aucie pasażer. Partner kobiety był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Najbliższy tydzień będzie należał do czytelniczek i czytelników oraz bibliotekarek i bibliotekarzy. W poniedziałek, 8 maja, rozpocznie się XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który potrwa do 15 maja. Grodziska Biblioteka Publiczna przygotowała z tej okazji wystawę, kreatywne warsztaty i inne atrakcje z książkami w tle.

Departament Stanu USA odradza wyprawy do tych 5 krajów. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w tym roku.

W okolicach Nowego Tomyśla grupa rolkarzy chciała wymusić pierwszeństwo na rondzie. Gdy im się to nie udało, zajechali drogę kierującej samochodem, odgrażając się, aby uważała. Zgodnie z przepisami rolkarzy w ogóle nie powinno tam być!

Zespół "Zgoda", który na co dzień działa przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu, wziął udział w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Viva la Musica” w Święciechowie.

Trudno powiedzieć, że był to spokojny długi weekend. Niestety i tym razem na drogach powiatu grodziskiego nie brakowało skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Część z nich nawet na dwa lata pożegna się z uprawnieniami.

Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Europejskiej i Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim została uruchomiona w czwartek, 4 maja. To nie oznacza jednak finału inwestycji - do wykonania pozostały jeszcze prace związane z budową chodników.

Tradycyjny majowy koncert w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej, która w tym roku do współpracy zaprosiła Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk oraz zespół "Zdrojowianie", ponownie zgromadził wielu grodziszczan i gości. Artystów nagrodzono gromkimi brawami.

SOLID RUN MTB w Przyłęku wystartował. Właśnie dzisiaj, 3 maja 2023 roku ze startu przy wigwamie w Przyłęku wystartowało ponad 300 rowerzystów z całej Polski.

Czujność jednego z mieszkańców gminy Siedlec doprowadziła do zatrzymania kolejnego pijanego kierowcy. Na podwójnym gazie za kierownicę samochodu wsiadł pracownik jednej z firm kurierskich. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że miał w organizmie blisko 1,2 promila alkoholu. Co więcej, od kilku miesięcy nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, bo prawo jazdy stracił za jazdę pod wpływem alkoholu.

Dziś obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Przedstawiciele samorządów, organizacji i instytucji powiatu grodziskiego złożyli wiązanki przed Pomnikiem Wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim.