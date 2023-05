Uczennice Szkoły Podstawowej w Grąblewie posadziły drzewa i założyły sad

W Szkole Podstawowej w Grąblewie powstała grupa projektowa pod nazwą SadoweLove. Uczennice z klasy ósmej, pod opieką nauczycielki języka polskiego, Ewy Zaruckiej, zaangażowały się w grantowy projekt Fundacji Banku Ochrony Środowiska: „Tradycyjny sad”.

Działania rozpoczęły się już w styczniu. Grupa projektowa zdobyła pieniądze na sadzonki starych odmian grusz, przygotowała prezentację dla rodziców, zajęcia dla młodszych kolegów, a także uczestniczyła w warsztatach dotyczących opieki nad drzewami i sadem.

Uczennice pod opieką koordynatorki projektu zaprojektowały plan rozsadu drzew oraz harmonogram opieki nad nimi. W czwartek, 18 maja, do szkoły dotarły zamówione sadzonki i zostały wkopane w najlepsze dla nich, bo słoneczne, miejsce. W sadzie, który powstał przy szkole, będą rosnąć dwie odmiany grusz: Klapsa Faworytka i Grusza Komisówka.

- Zaangażowanie w projekt to dla uczennic znakomita lekcja przyrody i dbania o środowisko i ekologię. Drzewa będą rosły i przypominały, że należy dbać o gatunki, które wymierają. Każde dodatkowe drzewo to poprawa jakości powietrza i zacienienie szkolnego boiska, by tworzyć na nim przyjazne miejsce dla odpoczynku i zabawy między lekcjami