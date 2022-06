Uczestnik wypadku na trasie Kuźnica Zbąska - Boruja Kościelna szuka świadków zdarzenia

Samochodami podróżowało łącznie sześć osób, w tym niemowlę. Wszyscy opuścili pojazdy o własnych siłach jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

- Do zdarzenia doszło podczas wyprzedzania. Jeden z pojazdów zjechał z drogi i dachował. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy osobom biorącym udział w zdarzeniu i przekazaniu ich do zespołu ratownictwa medycznego - mówi asp. sztab. Tomasz Nowaczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Po przebadaniu uczestników zdarzenia lekarz zdecydował o transporcie do szpitala kobiety z dzieckiem. Następnie strażacy usunęli z drogi pozostałości po wypadku.

- Do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierowca pojazdu marki ford chciał skręcić w lewo. Podjął manewr w tym samym momencie, gdy wyprzedzał go kierowca skody. W związku z tym, że mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy, który go wyprzedzał, został uznany winnym. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie - mówi sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.