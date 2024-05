Co roku młodzież nagrywa też kilka piosenek. Część z nich udało się zamieścić na płytach, które zostały wydane przez ZSP. Nagrania realizowane są w jednej z sal lekcyjnych, która nie jest niestety dostosowana do takich potrzeb. To ma się jednak zmienić. W szkole powstanie studio muzyczne z prawdziwego zdarzenia, które umożliwi młodzieży realizację swoich pasji i rozwijanie talentów.