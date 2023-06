Uczniowie z powiatu grodziskiego laureatami konkursu „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”, adresowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, został zorganizowany już po raz drugi przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Telewizję Polską S.A. Oddział w Poznaniu. Jak zaznaczają organizatorzy ma on na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski, przybliżyć jej drogę do niepodległości, zwrócić uwagę na znaczenie Powstania Wielkopolskiego w losach naszego kraju, a także kształtować takie wartości jak wolność, patriotyzm i poczucie przynależności.

W tym roku do konkursu zgłoszono 74 prace. Gala finałowa i wręczenie nagród odbyły się w środę, 7 czerwca, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.