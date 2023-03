Uczniowie ZST z wizytą w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Pierwszym punktem wycieczki było PSNC Future Labs - Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości przy ulicy Zwierzynieckiej, gdzie młodzież miała okazję uczestniczyć w seminarium na temat tworzenia generatywnej grafiki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania oraz zapoznać się z mechanizmami badania satysfakcji użytkowników.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie siedziby nowoczesnego budynku przy ulicy Jana Pawła II - Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego. Tam uczniowie zobaczyli serwerownię, która umożliwia szybki dostęp do Internetu oraz usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym oraz biblioteki cyfrowe wraz z nowoczesnymi skanerami do skanowania książek i dokumentów. Duże zainteresowanie wzbudził CAVE umożliwiający zanurzenie się w rozszerzoną rzeczywistość - za pomocą specjalnych okularów. Młodzież mogła poruszać się w wirtualnym Escaperoomie. Uczniowie mieli także okazję zapoznać się z narzędziami do rozpoznawania mowy i nagrywania dźwięku.