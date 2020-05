Ulica Winna doczeka się kolejnego etapu modernizacji nawierzchni

O tym, że ulica jest w fatalnym stanie, nikogo nie trzeba przekonywać. Problem stał się szczególnie często poruszany, gdy ta część miasta znacząco się rozbudowała. Powstające wzdłuż ulicy kolejne budynki wielorodzinne sprawiły, że ruch samochodów stał się jeszcze bardziej intensywny. A mieszkańcy budynków narzekają przede wszystkim na dziury, ale i kurz, który jest dla nich prawdziwą zmorą. Stan nawierzchni pozostawia sporo do życzenia.

Niebawem ma się to zmienić. Już w grudniu ubiegłego roku burmistrz Piotr Hojan, prezentując plany budżetowe na 2020 rok, zapowiadał, że planuje zmodernizować kolejny odcinek ulicy Winnej. Kilka dni temu ogłoszono przetarg na budowę nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Jak czytamy w biuletynie informacji publicznej, inwestycja polegać będzie na budowie z kostki betonowej nawierzchni jezdni szerokości 6 metrów oraz długości około 135 metrów. W planach jest również budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2 metrów oraz ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3 metrów. Wykonawca będzie zobowiązany również do wybudowania zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. - Odwodnienie nawierzchni jezdni następować będzie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi – poinformował w ogłoszeniu Urząd Miejski.

Termin składania ofert wyznaczono na 1 czerwca. Wówczas dowiemy się, czy znajdą się firmy chętne do realizacji zadania oraz poznamy koszt inwestycji. Termin wykonania modernizacji wyznaczono na ostatni dzień listopada.