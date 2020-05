Umowa na utworzenie Klubu Seniora w Grodzisku Wielkopolskim podpisana

W tym roku do dyspozycji samorządów w całej Polsce jest aż 80 mln zł. Z tej kwoty spora część została skierowana do Wielkopolski. - Do dyspozycji wielkopolskich seniorów jest 5,3 mln, co pozwala nam stworzyć ponad 530 miejsc dla tych właśnie osób oraz dofinansować funkcjonowanie 1249 miejsc już istniejących - mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Adresatami utworzonego Klubu będą osoby z gminy Grodzisk Wielkopolski powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, które borykają się z problemami wieku podeszłego.

W Klubie Seniora osoby starsze znajdą wsparcie w codziennym życiu oraz nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, a także w utrzymaniu kondycji psychofizycznej. Klub Seniora ma pomóc w przeciwdziałaniu ich izolacji i marginalizacji, aktywizacji osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań, a także poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich.