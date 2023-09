Uniwersytet Dzieci Ciekawych Świata. Biblioteka zaprasza do udziału w nowym projekcie Ania Borowiak

Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w nowym projekcie. Uniwersytet Dzieci Ciekawych Świata to propozycja, która skierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Spotkania i wykłady mają być przede wszystkim dobrą zabawą.