Urocze czworonogi z grodziskiego przytuliska czekają na nowy dom

Decyzja o adopcji musi być przemyślana

Bez wątpienia adopcja psa ze schroniska to ogromna radość, musi być jednak przemyślana. W końcu zyskujemy wiernego towarzysza, a zwierzęciu poprawiamy byt. Oprócz radości, to też wielka odpowiedzialność. Pies będzie z nami przez lata – w zdrowiu czy w chorobie. Nie jest zabawką, którą możemy wyrzucić, kiedy przestanie się nam podobać. O czworonoga należy dbać, karmić i regularnie wyprowadzać na spacer. Potrzebne są do tego czas i zaangażowanie. Zwierzę z pewnością przyniesie nam sporo radości, ale w przypadku szczeniaka, jak i nierzadko dorosłego psa - straty w postaci pogryzionych butów czy koca, przynajmniej na początku.