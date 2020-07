Uroczyste obchody imienin ks. kan. Czesława Tuszyńskiego

Babski Team, czyli kobieca drużyna na wyścigach wraków

Babski Team z Trzcinicy to jeden z niewielu w Polsce kobiecych zespołów biorących udział we wyścigach wrakowych. Dziewczyny jeżdżą w tym składzie już 2 lata i cały czas mają apetyt na więcej. Jak to się stało, że postanowiły pojawić się na torze? Zapytaliśmy je o to.