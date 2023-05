Uwaga na włamywaczy! Splądrowano kolejne mieszkanie w Grodzisku

To kolejny taki przypadek w powiecie grodziskim na przestrzeni ostatnich miesięcy. Przypomnijmy, że seria włamań rozpoczęła się na przełomie marca i kwietnia ubiegłego roku. Zgłoszenia policjanci otrzymywali od mieszkańców gminy Rakoniewice, Granowo i z Grodziska Wielkopolskiego. Niepokojące sygnały o podejrzanych osobach kręcących się po okolicy docierały również z gminy Kamieniec. Łupem sprawców padały mniejsze i większe kwoty, biżuteria oraz wartościowy sprzęt.

- Zawiadomienie w tej sprawie przyjęliśmy 15 maja. Właściciel zorientował się, że został okradziony, gdy po kilkudniowej nieobecności wrócił do mieszkania. Łupem sprawcy lub sprawców padła gotówka w kwocie kilku tysięcy złotych

Policjanci poszukują sprawców kolejnego włamania, do którego doszło kilka dni temu na Osiedlu Wojska Polskiego. Pod nieobecność właścicieli ktoś splądrował ich mieszkanie.

Funkcjonariusze przypominają też o kilku najważniejszych zasadach, które mogą pomóc czuć nam się bezpieczniej. Przede wszystkim należy ostrożnie mówić o swoich ewentualnych planach wyjazdowych w miejscach publicznych. Nigdy nie wiemy, kto może usłyszeć, że wybieramy się na wakacje. Zwracajmy też uwagę na to, co umieszczamy w mediach społecznościowych. Zdjęcia z wyjazdu mogą być potencjalną zachętą dla włamywacza, który otrzyma informację, że nikogo nie ma w domu.

Warto zwracać też uwagę na samochody, które do tej pory nie pojawiały się w okolicach naszego domu. Jeśli zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby, które obserwują domy lub mieszkania - natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy. Należy pamiętać, że większość przestępstw przeciwko mieniu poprzedza rozpoznanie terenu przez złodzieja czy też włamywacza.

Co jeszcze możemy zrobić? Choć wydaje się to oczywiste - po prostu nie trzymać wartościowych przedmiotów w domu. Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania.