Valentyna Veretska i Vitalii Kuznetsov zwycięzcami XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka" 2022

Grodzisk Wielkopolski na biegową wielką przygodę czekał od 2019 roku. A to jak przyjął po raz kolejny uczestników rywalizacji najlepiej świadczy, że było to wyczekiwanie z utęsknieniem. Ponownie, co tu staje się tradycją, żar lejący się z nieba, tysiące kibiców na trasie, zespoły przez kilka godzin przygrywające, tym, którzy stanęli na starcie. Słowem święto amatorskiego biegania w najlepszym możliwym wydaniu.