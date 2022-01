W centrum Grodziska wciąż widać ślady sylwestrowej zabawy. Butelki pływają nawet w miejskim stawie!

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione. Podobnie jak śmiecenie. Niby wiemy, że nie można, a przecież te wszystkie puszki i butelki nie wzięły się znikąd.

I przykre jest w tym wszystkim to, że nie dbamy o własną okolicę, a często jedna wyrzucona butelka staje się dla innych niezrozumiałym wręcz przyzwoleniem na dorzucanie kolejnych...

Co ciekawe, często w pobliżu znajdują się kosze na śmieci (część z nich nie była dziś zapełniona nawet do połowy!), a amatorom napojów wysokoprocentowych nie przeszkadza to jednak, by butelka po piwie wylądowała w... stawku.

Aż trudno uwierzyć, że w XXI wieku wciąż mamy problem, by wyrzucić śmieci do kosza. Świadomość dbania o wspólne dobro to klucz do zbudowania zorganizowanego społeczeństwa, które troszczy się o miejsce, w którym żyje. Być może nie bez powodu mówi się, że człowiek to najgorszy gatunek na ziemi...