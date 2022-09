W Granowie lato pożegnano z kulturą. Był wernisaż, koncert i niezwykły spektakl

Sztuka w reżyserii Wioletty Dadej odwołuje się do dzieła światowej sławy artystki Magdaleny Abakanowicz. To opowieść o władzy, o polityce, o religii, ale też o relacjach między tłumem a jednostką. To poruszająca wędrówka po dziejach świata, która ukazuje, co dzieje się w momencie, gdy w grupie rodzą się liderzy, a po chwili wszyscy znów przypominają bezkształtny tłum. Sztuka odwołuje się między innymi do totalitaryzmu, wojen, konsumpcjonizmu. To spektakl, który porusza, bo w sposób niezwykle dosadny pokazuje, jak podatni na manipulacje są ludzie.

Zanim do refleksji zmusili nas „Rozpoznani Nierozpoznani”, w Granowie odbył się koncert zespołu "Ojej" i wernisaż wystawy fotografii Antoniego Brescha, którą można obejrzeć na piętrze Gminnego Ośrodka Kultury. Tam też można zobaczyć imponującą wystawę aparatów fotograficznych ze zbiorów Waldemara Andrzejewskiego.