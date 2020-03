W Grodzisku powstanie Klub Seniora. Gmina otrzymała rządowe wsparcie na ten cel!

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Adresatami utworzonego Klubu będą osoby z gminy Grodzisk Wielkopolski powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, które borykają się z problemami wieku podeszłego.

W Klubie Seniora osoby starsze znajdą wsparcie w codziennym życiu oraz nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, a także w utrzymaniu kondycji psychofizycznej. Klub Seniora ma pomóc w przeciwdziałaniu ich izolacji i marginalizacji, aktywizacji osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań, a także poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich.

- W ramach prac planuje się remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Seniora, tj. remont kuchni, remont pomieszczeń do pobytu dziennego, pomieszczenia przeznaczonego na szatnię, toalet, korytarza, łazienek i innych pomieszczeń, które będą służyć seniorom. Zostanie także zakupione wyposażenie do działań integracyjnych, doposażenie kuchni a także zakupiony sprzęt do działań edukacyjnych- wyjaśnia B. Iwaszkiewicz.