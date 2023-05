W Grodzisku powstanie nowa hala sportowa. "To pierwszy krok w stronę realizacji naszych planów"

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej w szczególności dzieciom.

To pierwszy nabór do programu budowy przyszkolnych hal sportowych ogłoszony z okazji 100-lecia występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Ministerstwo sportu dofinansuje budowę 360 takich hal kwotą ponad 730 mln zł.

W ramach naboru dofinansowanie w wysokości 2 milionów 450 tysięcy złotych pozyskał powiat grodziski. Środki te zostaną przeznaczone na budowę hali sportowej przy ulicy Nowy Świat, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Technicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W ramach zadania, jak wyjaśnia starosta Mariusz Zgaiński, wybudowane zostanie profesjonale boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 20x40 metrów, na którym będą mogły być prowadzone rozgrywki piłki koszykowej, siatkowej oraz inne gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe.