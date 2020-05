W kolekturze, w której padł szczęśliwy kupon, pełno jest klientów poszukujących wygranej

Nikogo nie dziwi chyba fakt, że dziś w kolekturze jest tłoczniej niż zawsze. - Każdy przychodzi i prosi o szczęśliwy kupon. Jest zdecydowanie więcej klientów niż normalnie, co również nas cieszy- zaznacza Katarzyna Kaczmarek Maik. Jak mówi znane powiedzenie, żeby wygrać, trzeba grać. - Dlatego zapraszamy wszystkich Państwa do naszego punktu. Gdyby tylko od nas to zależało, cały Grodzisk mógłby u nas dostać szczęśliwy kupon- zachęca właścicielka kolektury przy ulicy Wawrzyniaka.

Szczęśliwiec będzie miał wypłacane 5000 złotych, co miesiąc, przez najbliższe... 20 lat! Zaskoczona pewnie jest nie tylko osoba, do której los tak bardzo się uśmiechnął, ale i właścicielka kolektury.

Przypomnijmy, że to pierwsza Ekstra Pensja trafiona w Grodzisku Wielkopolskim, ale nasze miasto to ma już na koncie trzech Lottomilionerów, którzy wcześniej trafili „szóstki” w Lotto i Lotto Plus. Wylosowane 6 maja w Ekstra Pensji liczby to: 19, 21, 23, 26, 35 oraz 2.

Powodzenia!